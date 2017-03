Suspensão: Sporting vai recorrer de castigo a Bruno de Carvalho

O Sporting vai recorrer da suspensão a Bruno de Carvalho e Octávio Machado para o Tribunal Arbitral do Desporto. O Conselho de Disciplina da Federação puniu o presidente do clube de Alvalade com 113 dias de suspensão e o diretor do futebol com 75 dias. Os castigos surgem na sequência de uma queixa apresentada pelo Benfica em novembro de 2015.