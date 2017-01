Sporting: adeptos insultam a equipa e Bruno de Carvalho tenta acalmar os ânimos

Depois do empate a duas bolas com o Chaves, os adeptos do Sporting esperaram pela saída da comitiva leonina do Estádio Municipal de Chaves para mostrarem o descontentamento com a exibição da equipa. Houve insultos à equipa junto ao autocarro e Bruno de Carvalho foi falar com os adeptos para tentar acalmar os ânimos