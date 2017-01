Rui Vitória foi expulso no final do jogo com o Moreirense

Logo após o apito final, que ditou a eliminação do Benfica da Taça da Liga, o treinador dos encarnados protestou com a equipa de arbitragem, liderada por Tiago Martins, por causa do lance do segundo golo do Moreirense. Rui Vitória vai assim falhar a próxima jornada, no Bonfim