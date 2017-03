O vídeo "premonitório" dos jogadores do PSG antes do jogo com o Barcelona

Um vídeo antes do jogo do PSG com o Barcelona para a Liga dos Campeões tornou-se viral. Quatro jogadores da equipa francesa falavam sobre a partida enquanto jantavam.

O momento aconteceu num programa de televisão, em que um jogador convidou os colegas para estarem à mesa