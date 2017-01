Maracanã, um dos mais míticos estádios do mundo, está ao abandono

O arranque do campeonato carioca deixou a nú, nos últimos dias, uma dura realidade: o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, um dos mais conhecidos estádios de todo o mundo, está a saque e ao abandono. Depois das obras para o Mundial de 2014, que custaram 500 milhões de euros o Maracanã está impróprio para utilização