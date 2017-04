Jogador do Canelas foi ouvido no TIC do Porto

Marco Gonçalves, o jogador do Canelas que agrediu um árbitro, está proibido de entrar em recintos desportivos e de contactar árbitros. O arguido foi ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Aos jornalistas pediu desculpa ao árbitro e diz não se lembrar das agressões