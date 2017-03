“Há muito tempo que este clássico tem vindo a pairar” na vida deste casal

Na contagem decrescente para o Benfica-FC Porto de sábado, Catarina Pereira, adepta do FC Porto, casada com Manuel Neves, adepto do Benfica, que partilham a autoria de um blogue que já passou a livro "Lá Em Casa Mando Eu", contaram na TVI24 como se faz a gestão de emoções, da fé clubística, de quem partilha projetos, vidas e interesses nas mais diversas áreas, desde que não se fale de futebol