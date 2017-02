Guarda-redes campeões europeus defrontam-se no FC Porto - Sporting

Sábado, no Clássico da 20.ª jornada, FC Porto e Sporting esgrimem os seus argumentos com os melhores de cada equipa. Entre as estrelas do desafio estão os guarda-redes, que já foram campeões europeus pelas suas seleções: Casillas, por Espanha, e Patrício, por Portugal