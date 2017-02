Girabola: 17 adeptos, incluindo crianças, morreram à entrada do estádio

Adeptos entraram à força no estádio do Santa Rita de Cássia, num incidente que causou ainda cerca de 60 feridos. Tragédia aconteceu aos sete minutos de jogo quando centenas de adeptos tentaram invadir um dos portões do municipal 4 de Janeiro e levou à asfixia de dezenas, incluindo crianças