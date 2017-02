Espírito Santo espera dificuldades, mas acredita na vitória

Depois da vitória no clássico com o Sporting, o FC Porto tem mais uma prova de fogo esta jornada numa deslocação tradicionalmente difícil ao terreno do Vitória de Guimarães. Pedro Martins fala num jogo equilibrado. Nuno Espirito Santo só pensa na vitória e conta com a ajuda de um espião