Derrota do Sporting: a discussão nas redes sociais

O fim de semana ficou marcado por uma troca de opiniões nas redes sociais após a derrota do Sporting no Dragão, com o jogador Palhinha no centro das atenções. O médio reagiu às declarações de Jorge Jesus, o Sporting respondeu e Palhinha mudou o discurso.

Bruno de Carvalho gostou da reação de Palhinha e deixou palavras de apoio ao jogador na sua página de Facebook.