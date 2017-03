Clubes da Liga já mudaram 17 vezes de técnicos

Esta tem sido uma época atípica no futebol português. Depois de terem sido confirmadas as saídas de Jokanovic do Nacional e de Manuel Machado do Arouca, são já 17 as mudanças de treinadores na primeira liga. Apenas cinco clubes não mudaram de técnico, entre eles Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting