Clubes: 52 negócios sob vigilância das autoridades tributárias

As transferências de milhões nos três grandes do futebol português passaram em 2016 a estar na mira do fisco. A informação está no Relatório Anual de Combate à Fraude e Evasão Fiscais.. No documento, a autoridade tributária assume que passou a acompanhar os principais negócios dos sete maiores clubes portugueses