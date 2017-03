Bruno de Carvalho e Madeira Rodrigues trocaram acusações

As eleições do Sporting são já este sábado e o discurso dos dois candidatos endureceu com acusações mútuas. Pedro Madeira Rodrigues mostra-se confiante na vitória e diz que quer afastar Bruno de Carvalho e Jorge Jesus do clube. Já o actual líder leonino põe em causa o programa do opositor