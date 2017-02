"Boas equipas são as que ganham sem jogar bem"

Jorge Jesus ficou satisfeito com o facto da equipa não ter sofrido golos, apesar de reconhecer que a equipa leonina não esteve ao melhor nível. Já o treinador do Rio Ave, Luís Castro, considerou o resultado injusto e queixou-se de uma irregularidade no golo de Alan Ruiz