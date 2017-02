Adeptos do Legia Varsóvia destroem bar frequentado por fãs do Ajax

Um grupo de adeptos do Legia de Varsóvia destruiu um bar na capital da Polónia. Adeptos encapuzados e vestidos de preto entraram no espaço, no interior de um hostel onde estavam alojados vários adeptos do Ajax. Os confrontos ocorreram antes do jogo entre o Legia e o Ajax, a contar para a Liga Europa. As imagens da câmara de videovigilância mostram a violência do incidente