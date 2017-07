"Pedro e Inês": no passado, presente e futuro

"Pedro e Inês" é um filme que conta a famosa história de amor entre o Rei Dom Pedro I e Inês de Castro, mas em três épocas diferentes: no passado, no presente e no futuro. As filmagens estão a decorrer na cidade de Coimbra, com Diogo Amaral, Joana de Verona e Vera Kolodzig no elenco principal. O filme, realizado por António Ferreira, chega ao cinema no verão de 2018