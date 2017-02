Os favoritos ao Óscar de Melhor Realizador

Os cinco candidatos ao Óscar de Melhor Realizador são Damien Chazelle, por "La La Land", Barry Jenkins, por "Moonlight", Denis Villeneuve, por "Arrival - o Primeiro Encontro", Kenneth Lonergan, por "Manchester by the Sea", e Mel Gibson, por "O Herói de Hacksaw Ridge”. São quase todos estreantes nesta categoria, com a excepção de Mel Gibson, que até já tem um Óscar de Realização em casa. Mas segundo as últimas previsões, este ano, não é ele que vai levar a estatueta dourada