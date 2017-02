Não há noite de Óscares sem a excitação da passadeira vermelha

Em véspera da cerimónia do cinema mais aguardada do ano, e que se realizam neste domingo, os peritos em moda tentam adivinhar as tendências deste ano das estrelas. Emma Stone, Natalie Portman e Nicole Kidman são algumas das atrizes sobre as quais há altas expetativas