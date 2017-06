Joaquim de Almeida volta a contar histórias

Ator, que nos últimos cinco anos tem sido o anfitrião do festival Stand Together, explica nas Manhãs da TVI24, o que é o "story-telling". Contar uma história verdadeira, frente ao público, com o máximo de 15 a 20 minutos é o objetivo do festival em que, além de Joaquim de Almeida, participam nesta edição Benedita Pereira, Nuno Markl, Ivo Canelas, Júlio Isidro, entre outros