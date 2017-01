Estaline feito em Portugal com Joana de Verona mostra-se para a semana

Chama-se "O divã de Estaline" e é o novo filme de Fanny Ardant, com Gérard Depardieu no papel do antigo presidente soviético. O filme, totalmente rodado em Portugal, chega na próxima semana às salas de cinema. Tem no elenco a atriz Joana de Verona, protagonista da novela líder de audiências, "Ouro Verde"