Diogo Morgado quer “abrir leque de diversidade que cinema português pode ter”

"Malapata", comédia de situação de e com Diogo Morgado, estreou na quinta-feira. O ator cada vez mais realizador contou ao “Diário da Manhã”, na TVI, que pensou o filme como de puro entretenimento, um tipo de cinema à semelhança do que acontece no panorama norte-americano e que faz falta na oferta nacional