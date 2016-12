Atriz Debbie Reynolds morreu um dia depois da filha

Debbie Reynolds, a mãe de Carrie Fischer, morreu com um AVC fulminante, um dia depois da morte da filha. As últimas palavras de Debbie terão sido para manifestar a profunda tristeza pela morte da filha e a vontade de a voltar a encontrar. Tinha 84 anos e ficou na história do cinema desde que pôs Gene Kelly a fazer uma “Serenata à Chuva”