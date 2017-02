Polícia frita ovo no capô do carro

O calor abrasador que se faz sentir em Queensland, na Austrália, já deu para estrelar ovos sem recurso ao fogão. Na internet, tornou-se viral o vídeo de um polícia a cozinhar em cima do capô do carro. O agente aqueceu a frigideira no capô do carro e até fritou o ovo dos dois lados