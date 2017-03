Seis por Meia Dúzia: especial Celinho ano 1

Nenhum presidente da República é igual aos outros. Com Marcelo, passámos a lidar também com o neto da avó Joaquina. É o que mostra Victor Moura-Pinto, numa edição especial da crónica “Seis por Meia Dúzia”, com edição de imagem de Pedro Madeira.