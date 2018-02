O Papa Francisco partiu este domingo para Arricia, a 30 quilómetros de Roma, onde realizará um retiro espiritual orientado pelo padre português José Tolentino de Mendonça.

O Papa seguiu para o local ao início da tarde, de autocarro e acompanhado por elementos da Curia, a direção do Vaticano. O retiro demorará uma semana e é habitual realizar-se na Quaresma anualmente.

As sessões de meditação, em torno do tema "O elogio da sede", decorrerão sob a orientação do padre José Tolentino de Mendonça, vice-reitor da Universidade Católica de Lisboa, segundo um comunicado da Santa Sé.

Tolentino de Mendonça, ordenado padre em 1990, é também consultor do Conselho Pontifício para a Cultura (Santa Sé).