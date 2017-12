Aparentemente Bono Vox não está muito satisfeito com o estado do rock atualmente. Numa entrevista à revista norte-americana Rolling Stone, o vocalista dos U2, referiu que a música está demasiado feminina, depois de lhe ter sido perguntado se acreditava numa revolução iminente no rock. Para descrever a música que se está a produzir hoje em dia, o músico irlandês usou a palavra "girly", que imprime uma certa ideia de feminilidade com toque infantil, acrescentando que o hip-hop é o único estilo musical que agora é ouvido pelos jovens.

Sobre o 14º trabalho discográfico da banda, Songs of Experience, Bono Vox acredita que certas músicas do álbum irão ficar mais na memória do que outras.

Eu sei que 'You’re the Best Thing About Me' será uma delas. E também acredito que 'Get Out of Your Own Way' entrará nessa lista. A maior de todas talvez seja 'Love Is Bigger Than Anything in Its Way', mas pode ser porque as rádios nos têm dito isso. Ou poderia ser algo inesperado como 'The Show Showman' ou, sabe, 'Red Flag Day', 'Summer of Love'. Nunca se sabe", afirmou.