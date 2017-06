A Jaguar deu a conhecer a segunda geração do XF Sportbrake, a muito esperada carrinha da gama XF, que já está disponível para encomenda em Portugal. Os preços arrancam nos 54.200 euros para a versão Prestige 2.0D com 163 cv e caixa manual.

O regresso da carrinha XF traz uma bagageira com 565 litros de capacidade (mais 15 litros face à antecessora), que pode chegar aos 1700 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Com 4955 mm de comprimento, a nova XF Sportbrake tem menos 6 mm de comprimento que a anterior Sportbrake, embora a distância entre eixos seja 51 mm superior. Está dotada de um teto panorâmico de 1,6 m2, sistema de abertura da tampa da mala com um movimento do pé e Activity Key da Jaguar, uma pulseira à prova de água para poder correr, praticar ciclismo ou realizar desportos aquáticos sem se preocupar com as chaves.

A oferta mecânica é replicada da berlina XF, com o motor Diesel de 2 litros disponível nas opções de 163, 180 e 240cv, além de uma motorização a gasolina de 2 litros com 250cv.

Estão disponíveis configurações de tração traseira e integral, além de uma motorização V6 3.0 Diesel com 300 cv, que permite uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 6,6 segundos.

Preços:

Diesel

2.0D 163 cv RWD Manual Pure: 54.201 euros

2.0D 163 cv RWD Auto Pure: 56.829 euros

2.0D 180 cv RWD Auto Pure: 58.441 euros

2.0D 180 cv AWD Auto Pure: 63.183 euros

2.0D 240 cv AWD Auto Prestige: 74.902 euros

3.0D TDV6 300 cv RWD Auto S: 93.639 euros

3.0D TDV6 300 cv RWD Auto First Edition: 100.643 euros

Gasolina

2.0I I4 250 cv RWD Auto Pure: 61.945 euros