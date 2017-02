O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, disse hoje em Paris que "os têxteis e o vestuário portugueses podem bater o recorde de vendas absoluto" ao superarem a meta dos cinco mil milhões de euros de exportações.

"Estamos aqui em Paris com 56 empresas portuguesas, uma das melhores participações de sempre e no ano em que os têxteis e o vestuário podem bater o recorde de vendas absoluto. Depois de vários anos em que as vendas caíram estão a ter um ano muito bom, com um crescimento das exportações perto dos 5% e a superarem a meta dos cinco mil milhões", indicou o ministro.

Manuel Caldeira Cabral visitou esta manhã a feira de matérias-primas para a fileira da moda "Première Vision", que começou hoje e decorre até quinta, no Parque de Exposições de Paris-Nord Villepinte, nos arredores de Paris, em que participam 56 empresas portuguesas.