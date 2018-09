O Facebook e o Instagram estiveram em baixo esta segunda-feira para muitos utilizadores de vários países do mundo.

As dificuldades de acesso às plataformas começaram a ser detetadas ao início da noite de segunda-feira.

Os problemas afetaram contas em vários países do mundo, de acordo com o site Down Detector.

Com as duas redes em baixo, o Twitter foi o local escolhido para as queixas e as piadas.

Temos o Facebook em baixo, e como é óbvio, o Twitter como muro das lamentações! #facebookdown #Facebook — Marco Maia (@marcoacmaia) September 3, 2018

Facebook e Instagram estão em baixo, vamos ter de começar a falar uns com os outros outra vez. #facedown — Pedro Tomás (@pedrotomas1975) September 3, 2018

O Facebook está em baixo pic.twitter.com/Lh3JtCv8Lk — Maria da Rosa🌹 (@MariaCordeRosa3) September 3, 2018

Os servidores do Facebook estão em baixo, não estão? Esqueceram-se de pagar a luz. — Sandro Garcia (@ImSandroGarcia) September 3, 2018

Honestly me when Facebook and Instagram are down pic.twitter.com/xkguBq38NO — Emileigh Forrester WALB 🎥 (@EmileighTV) September 3, 2018