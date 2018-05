Foram divulgados os primeiros nomes para a próxima edição da Web Summit em Lisboa, que este ano decorre entre 5 e 8 de novembro.

Para a próxima edição da conferência internacional de inovação e empreendedorismo, a organização anunciou Evan Williams, cofundador da rede social Twitter, assim como Mark Schneider, presidente executivo (CEO) da Nestlé, Daniel Grieder, CEO do grupo norte-americano de moda Tommy Hilfiger, e o homem forte da televisão SKY, Jeremy Darroch.

Também volta a estar um representante da série televisiva "Guerra dos Tronos", desta feita através da jovem atriz britânica Maisie Williams, que representa a personagem Arya Stark, assim como o robô Sophia que, no ano passado, no Parque das Nações, avisou que os robôs vão ficar com os empregos dos humanos.

Foram, ainda, anunciados dois CEO de gigantes na área dos seguros – Oliver Bate, da seguradora Allianz, e Thomas Buberl, da Axa – e os presidentes executivos das companhias aéreas Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, e da Air Asia, da Malásia. Tony Fernandes, de ascendência portuguesa, é o CEO Air Asia.

Segundo a organização, repetem-se as presenças da comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, de Sean Rad, cofundador da plataforma eletrónica de encontros Tinder, de Gillian Tans, CEO da Booking.com, de Jean Bernard Lévy, da elétrica EDF, e Joseph Lubin, cofundador da moeda virtual Ethereum.

Marcam ainda presença, segundo a lista de 50 oradores, responsáveis de alto nível da Samsung Electronics, do instrumento de pagamento online Stripe, da rede social Reddit, da WWF, que promove combates de luta livre, do grupo de reflexão (‘think tank’) de Silicon Valley Singularity University e da Ofo.

Para 2018 são esperados mais de 70 mil visitantes de 170 países, segundo a organização, que tem referido que o valor estimado do evento é de 300 milhões de euros por ano para Lisboa e para a sua economia local.

Citado em comunicado, o CEO da conferência, Paddy Cosgrave, afirmou que a Web Summit “evoluiu para algo mais influenciador do que uma simples conferência tecnológica”.

É um ‘marketplace’ global onde os líderes mundiais e os gestores vêm para fazer negócios”, acrescentou.

Segundo a organização, na segunda edição do evento em Portugal, em 2017, participam 59.115 pessoas de 170 países, entre os quais mais de 1.200 oradores, duas mil startups, 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa por três anos, com possibilidade de mais dois de permanência na capital portuguesa.

A Web Summit inclui 23 conferências em nove palcos.