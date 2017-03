De 21 a 23 de Fevereiro, no Estoril, o Digiday Publishing Summit reuniu pela primeira vez no nosso país vários meios nativos digitais como o Buzzfeed e oriundos da imprensa como o Le Figaro ou ainda da TV, como nós, TVI/Media Capital. Em cima da mesa, no palco e nas sessões de trabalho estiveram 5 temas centrais: vídeo, adblocking, publicidade programática, publicação sindicada e o duopólio do Google e Facebook.

No vídeo muitos foram os temas, mas o mais premente foi, sem dúvida, a necessidade de harmonização das métricas do próprio vídeo, hoje com métricas específicas na viewability da publicidade (p.e. formato pré-roll) mas ainda díspares no que diz respeito aos mesmos nas propriedades web, no Facebook ou no YouTube. Todos concordaram que deve ser prioridade cessar a profusão de métricas e a confusão em torno das mesmas, por forma a manter a transparência e o valor do vídeo.



Um tema que só aparentemente estava estagnado e que aqui ressurgiu foi o do AdBlocking, para o qual vários alertaram, dando como exemplo as várias geografias onde os seus meios atuam ou de acordo com as temáticas. A maior preocupação: o que poderá acontecer se algumas soluções nativas já nos browsers dos smartphones surgirem, podendo fazer disparar o uso de adblockers junto dos utilizadores. Um ponto crítico, vários notaram, é o de melhorar a comunicação junto do público leitor, sensibilizando e explicando que a publicidade é a razão que permite a criação de conteúdo de qualidade livre.



O duopólio Google e Facebook trouxe mais incertezas aos vários painéis. Se por um lado existem os que advogam nenhuma diferença, há os que consideram no momento presente o Facebook mais ameaçador do que a Google, pela visão fechada como olha para a web, dentro dos seus silos (Facebook, Instagram, etc.). O tema em redor do fundo “Google DNI” obteve louvores, apesar de ser visto como uma gota no oceano, bem como o Google AMP (Accelerated Mobile Pages), sendo igualmente um sinal de como a indústria precisa ser mobile-first, e não mobile-também.



No capítulo dedicado à publicação em plataformas terceiras, apenas uma certeza defendida por todos: nada deve substituir e retirar foco e força nos próprios websites e aplicações de cada um. Os Instant Articles do Facebook e os Google AMP são boas soluções, sim, mas complementares, até porque a rentabilidade que geram por página vista é dramaticamente inferior, hoje, ao que se verifica numa sessão direta nos websites dos meios (menos publicidade e menos riqueza de formatos bem como limitações técnicas).



No que diz respeito à Publicidade Programática, o tema quente foi essencialmente técnico e humano. Técnico pela complexidade que já acarreta, e humano pelo investimento em talento especializado. Soluções como a que está a ser criada em Portugal com o projeto “Nónio”, na Plataforma de Meios Privados onde estamos nós, Media Capital, Cofina, Público, Grupo Renascença, Impresa e Global Media Group, com o qual nos propomos criar uma rede única para medição e estratificação das audiências, foi considerado uma referência a ser seguida e experimentada em mais países.



Por fim, um último sinal positivo para a indústria de conteúdos: muitos acreditam que a crescente tendência de haver mais pessoas a pagarem pelos conteúdos continuará a crescer. Primeiro, porque de facto há um reconhecimento cada vez maior pela qualidade dos mesmos, quando de facto o são. Segundo, porque os últimos anos foram de popularização de soluções pagas que vieram desmistificar a ideia da primeira década de que tudo na internet é livre (Netflix, Spotify, Amazon). E por fim pela consciencialização de cada vez mais leitores e espectadores de que a pirataria destrói valor para todos, no médio e longo prazo. A experiência global das plataformas onde se assiste ao conteúdo e métodos de pagamento simples foram tidos como críticos.



Em suma, o digital para os que criam conteúdos continua a ser um desafio. Inesgotável. E difícil. Mas como dito por vários, é exatamente por ser difícil que se torna extraordinário.