Um grupo de investigadores da Universidade de Aveiro (UA) criou um sistema capaz de simular o impacto de um objeto quando colide com a cabeça humana e avaliar a gravidade das lesões, anunciou esta segunda-feira fonte académica.

Pensado para testar a eficácia de uma nova geração de capacetes com revestimento de cortiça e mais exato do que os testes de colisão feitos com bonecos, o projeto pode ser também aplicado na medicina forense na hora, por exemplo, da reconstrução de acidentes ou de crimes.

O “Yet Another Head Model (YEAHM)”, projeto do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro despertou já o interesse da Faculdade de Medicina do Porto e da Universidade de Stanford (EUA) que pretendem usar o modelo, respetivamente, no ensino de medicina forense, e na avaliação de concussões em jogadores de futebol americano. A Federação Portuguesa de Desportos de inverno está também a avaliar a possibilidade de ter o YEAHM ao serviço do desenvolvimento de capacetes desportivos mais seguros para os esquiadores.

O YEAHM foi desenvolvido a partir de imagens médicas obtidas por TAC e ressonância magnética, das quais resultou “um modelo numérico com uma geometria em tudo fiel ao crânio e cérebro humano”.

Para testar as consequências na massa encefálica, ossos e tecidos, os investigadores apenas têm de programar, entre outras variáveis, força, ângulo e localização dos impactos consoante desejam simular, por exemplo, um acidente rodoviário e a eficácia do capacete, ou um golpe criminoso na cabeça.

Este modelo pode e deve ser utilizado em situações onde interessa avaliar a existência de risco de lesões na cabeça”, diz o investigador Fábio Fernandes, do TEMA, que aponta as diversas aplicações do modelo, seja “na otimização de equipamento de segurança, desde capacetes ao interior dos automóveis e airbags”, seja na “reconstrução de acidentes e crimes onde se pode tornar uma importante ferramenta forense”.