Médicos na Austrália pedem uma investigação urgente às causas de uma doença que destrói os tecidos e que se está a espalhar rapidamente no Estado de Victoria, assumindo um carácter endémico.

Os casos locais de úlcera de Buruli, uma doença mais comum em África e que era considerada rara na Austrália, aumentaram 400% nos últimos quatro anos no país, dizem especialistas. As infeções também se tornaram mais graves e espalharam-se rapidamente para novas áreas, o que levou a que se pedisse uma investigação urgente sobre a forma como a doença é contraída e se propaga.

Os médicos não sabem como prevenir a doença, causada por uma bactéria que come carne e degrada os tecidos.

O primeiro sinal de infeção é geralmente um caroço indolor na pele, muitas vezes tido como uma picada de inseto. A infeção lenta transforma-se numa camada de gordura localizada entre a pele e o revestimento que cobre os músculos. A infeção apodera-se dessa camada de gordura, espalha-se para o lado e através do corpo, destruindo o tecido ao longo do caminho, antes de irromper de novo através da pele sob a forma de úlcera. Quem está infetado, muitas vezes, não tem ideia de que tem a doença até que a úlcera apareça. Quando a úlcera irrompe e se espalha, a dor pode ser extrema.

Ninguém está imune. Um tratamento de várias semanas com antibióticos costuma ser suficiente para combater a infeção. Em casos raros, é necessária uma cirurgia para remover a pele ou até mesmo a amputação.

O Estado de Victoria registou um recorde de 275 novas infeções o ano passado, o que representa um aumento de 51% em relação a 2016.

Daniel O'Brien, médico especialista em doenças infeciosas, disse à estação de televisão britânica BBC que casos de úlcera de Buruli, ou Mycobacterium ulcerans, se tornaram "assustadoramente mais comuns e mais severos" na região.

Não é claro por que motivo a úlcera, normalmente encontrada em áreas tropicais, surgiu no clima temperado de Victoria, afirmou o mesmo especialista.

Em artigo publicado no Medical Journal of Australia, um grupo de médicos, encabeçado por Daniel O'Brien, pede financiamento do Governo para investigar a doença e as suas causas.

Ninguém entende o que está a acontecer e o que está a provocar esta epidemia", disse ainda O’Brien à BBC. "Podemos dar pistas, mas não pareceres definitivos. É um mistério."

O médico explicou que algumas teorias envolvem fatores como chuva, tipo de solo e vida selvagem. No ano passado, as autoridades encontraram vestígios das bactérias em fezes de gambá.

O problema é que não há tempo para nos sentarmos e refletir sobre isso: epidemia atingiu proporções assustadoras”, sublinhou O’Brien.

As úlceras são difíceis de tratar e os pacientes muitas vezes passam por um período de recuperação entre seis e 12 meses. Muitas pessoas também precisam de se submeter a cirurgia reconstrutiva, acrescentou o especialista.

As autoridades de saúde de Victoria dizem que gastaram 550 mil libras (637 mil euros) em pesquisas sobre a doença e lançaram campanhas de sensibilização sobre o tema.

A úlcera carnívora é uma doença mais comum na zona rural da África Ocidental, África Central, Nova Guiné, América Latina e regiões tropicais da Ásia.

Nessas regiões do globo, a doença está associada a zonas húmidas e água estagnada, mas na Austrália os casos foram amplamente reportados em regiões costeiras.