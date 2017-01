O site Yahoo Finance, página dedicada a notícias nas áreas das finanças e economia, publicou um tweet com teor racial. A mensagem foi, entretanto, apagada e divulgado um novo tweet, com um pedido de desculpa pelo que aconteceu.

A notícia promovida, de forma errada, está relacionada com os planos do novo presidente leito dos Estados Unidos, Donald Trump, para a marinha norte-americana e o seu desejo em torna-la maior.

O título era "Trump Wants a Much Bigger Navy: Here's How Much It'll Cost” (“Trump quer uma Marinha muito maior: veja quanto vai custar”). Mas o que foi publicado no twitter foi "Trump Wants a Much Nigger Navy: Here's How Much It'll Cost” (“Trump quer uma Marinha muito mais negra: veja quanto vai custar”).

(Imagem redes sociais)

A letra B da palavra “bigger” (“maior”), foi trocada por um N. E “nigger”, “negro” em português, é considerada uma palavra ofensiva do ponto de vista racial nos Estados Unidos, e não só.

O “engano” ortográfico, como justifica o Yahoo Finance, foi publicado quinta-feira e, logo depois, apagado. Questionado sobre o incidente, um porta-voz da empresa remeteu os jornalistas para o segundo tweet publicado, onde pede “desculpa” pelo sucedido.

We deleted an earlier tweet due to a spelling error. We apologize for the mistake. — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 6, 2017

Certo é que “o erro” do Yahoo se tornou um tornou-se um dos assuntos do momento do Twitter.