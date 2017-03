Piratas informáticos turcos atacaram as contas da Amnistia Internacional e da Unicef no Twitter esta quarta-feira. Os hackers escreveram nas contas destas organizações expressões como “Alemanha nazi, Holanda nazi”.

O Twitter já confirmou oficialmente os ataques informáticos. Um porta-voz do microblog disse que a rede social "está a par" desta situação e que já foram tomadas medidas.

Os ataques surgem depois da escalada das tensões entre a Turquia e a Holanda e a Alemanha, nos últimos dias.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan chegou mesmo a comparar os oficiais alemães e holandeses aos oficiais nazis.

As relações entre os países começaram a deteriorar-se na sequência do cancelamento de vários comícios com ministros turcos sobre o referendo à revisão da Constituição.

Na Holanda, dois ministros turcos foram impedidos de participar em comícios em Roterdão. O governo holandês justificou a decisão, em comunicado, alegando que estes eventos ameaçavam "a ordem pública e a segurança do país".

Mas Ancara considerou a proibição uma afronta e, como resposta, decidiu suspender as relações com a Holanda, ao mais alto nível, ameaçando o país com sanções.

Na Alemanha também têm sido cancelados vários eventos políticos com a presença de ministros turcos. E, na mesma linha, Erdogan também respondeu, atacando Berlim. O presidente turco acusou o país de apoiar e albergar terroristas.

O governo turco tem promovido campanha pelo "sim" no referendo de abril nos países europeus com maior comunidade turca.