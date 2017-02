Um composto extraído do veneno de um molusco marinho da família dos cones atua como supressor da dor, podendo assim ser alternativa aos medicamentos da classe dos opióides.

A descoberta foi conseguida por cientistas da universidade do Estado norte-americano do Utah. Na edição online da revista norte-americana Proceedings of the National Academy of Sciences é revelado que abre caminho ao desenvolvimento de medicamentos de combate à dor crónica que evitem os opióides, medicamentos sintéticos poderosos, mas extremamente viciantes.

A natureza deu origem à evolução de moléculas muito sofisticadas, com efeitos surpreendentes e que permitem descobrir os diferentes 'caminhos' de atuação das substâncias no sistema nervoso", disse Baldomero Olivera, professor de Biologia na Universidade de Utah que liderou o estudo.

Os cientistas avaliaram as potencialidades do veneno do "conus regius", um pequeno cone comum no mar das Caraíbas. Estes moluscos utilizam dardos microscópicos para injetar veneno com que paralisam as presas. Nalguns casos, como o do "conus textile", essa substância é mesmo mortal para os humanos.

O composto extraído do veneno do "conus regius" que combate a dor foi designado "Rg1A" e os investigadores concluíram que os mecanismos através dos quais atua sobre os centros nervosos da dor são totalmente diferentes dos verificados com os opióides.

Efeitos duradouros

Baldomero Olivera salienta que uma das novidades do "Rg1A", testado em ratos, é a de os efeitos de supressão permanecerem muito tempo depois de o composto ser eliminado pelo organismo, ao fim de quatro horas.

Outro dos investigadores que realizaram o estudo, Michael McIntosh adiantou que "que os efeitos do composto mantiveram-se, continuando a suprimir a dor 72 horas depois de ter sido injetado".

Estes resultados são particularmente promissores porque abrem possibilidades de prevenção. Uma vez instalada, a dor crónica é muito difícil de tratar e este composto oferece um potencial novo caminho para prevenir o processo de instalação da dor crónica e nova esperança de tratamento para pacientes que esgotaram quase todas as opções disponíveis", referiu Michael McIntosh.

As propriedades de supressão da dor do "Rg1A" foram testadas com a administração do composto a ratos que tinham sido expostos a quimioterapia que provoca extrema sensibilidade o frio e dor forte.

Os ratos injetados com o novo composto não sofreram dor, ao contrário dos ratos sujeitos à quimioterapia sem terem sido injetados com o "Rg1A".

O próximo passo na investigação será, segundo os autores do estudo, o de iniciar "testes pré-clínicos" para avaliar a segurança e comprovar a eficácia do novo tratamento.