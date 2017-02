As plataformas online como a Netflix vieram revolucionar a forma de ver televisão. Porém, como qualquer alteração tecnológica, esta também trouxe custos, o que não permite que todos tenham acesso às alternativas à TV.

Em primeiro lugar, há quem não tenha meios para proceder à substituições de aparelhos. Depois, há quem tenha recursos para trocar equipamentos, mas simplesmente não considere racional a substituição quando o aparelho antigo funciona perfeitamente, e, por fim, há quem, até, prefira os designs antigos em vez dos modernos.

Com as televisões modernas é fácil fazer o transporte de conteúdos de computadores, smartphones ou tablets para o ecrã da sala. No entanto, para quem ainda tem um televisor mais antigo ver Netflix é uma ideia ainda futurista, principalmente se o aparelho não tiver sequer uma porta HDMI.

No entanto, não desespere. É possível “adaptar” a tecnologia a televisões antigas.

Como escreve ao EL País, basta ligar o adaptador (disponível em lojas online) a um aparelho Chromecast ou Apple TV e consegue receber o sinal de conteúdos online, passando a poder ver Netflix, Youtube, ou qualquer ficheiro do computador, smartphone ou tablet, no seu televisor anterior a 2003 (ano em que a maioria das TV passou a ter uma porta HDMI).

O jornal espanhol cita utilizadores que foram capazes de reproduzir conteúdos em televisões de 1978.