Sakyrah Morris resolveu homenagear a avó com uma tatuagem que tem emocionado o mundo. O desenho, em forma de ondas de som, esconde a última mensagem de voz deixada pela familiar da jovem norte-americana.

A tatuagem foi feita no dia 3 de janeiro, data em que se assinalaram três anos desde o falecimento da avó. Numa entrevista ao The Telegraph, Sakyrah, que é cantora e reside em Chicago, confessou que sempre foi muito próxima da avó e que o sonho de a homenagear já era antigo.

A jovem, que tinha guardado a última mensagem de voz enviada pela familiar, recorreu à ajuda de um artista especializado neste tipo de tatuagens. Estas tatuagens personalizadas são criadas pela empresa tecnológica Skin Motion, que trabalha com um sistema de processamento de áudio e reconhecimento de imagens.

Uma aplicação para smartphone criada pela Skin Motion faz a "leitura" da tatuagem e Sakyrah pode ouvir vezes sem conta as últimas palavras que ouviu da avó.

O vídeo com "leitura" da tatuagem foi partilhado pela jovem no Twitter e nele podem-se ouvir as palavras “I love you” (Eu amo-te), junto com os desejos de um bom aniversário.

My grandma passed away my junior year of high school. A month before she passed, she left me a voicemail wishing me happy birthday. Today I got that exact waveform tattooed across my heart, and I am able to play it just by holding my camera over it❤️❤️ pic.twitter.com/nwoQ2Bn1DM