A empresa SpaceX lançou pela primeira vez um foguetão reutilizado, o Falcon 9, que descolou do centro espacial Kennedy esta quinta-feira, refere a AFP.

O foguetão Falcon 9 já tinha sido lançado em abril do ano passado, com uma aterragem minutos depois no oceano Atlântico.

O diretor do SpaceX, Elon Musk, saudou a "revolução dos voos espaciais" e especialistas aplaudiram o momento, considerado "histórico", particularmente para a indústria privada, que se esforça para tornar a exploração do espaço mais barata e eficiente.

O foguetão Falcon 9 descolou da Flórida, às 18h27 (22h27 GMT), numa missão para enviar um satélite de comunicações para a companhia luxemburguesa SES, para uma órbita distante. A colocação do satélite aconteceu pouco mais de 30 minutos depois do lançamento.

Falcon 9 and SES-10 vertical on Kennedy Space Center’s historic Pad 39A. Launch window opens at 6:27pm EDT, 10:27pm UTC. pic.twitter.com/0jdC29Uqxa — SpaceX (@SpaceX) 30 de março de 2017

Conexões de televisão, internet e móveis na América Latina estão entre os objetivos da colocação do satélite em órbita.

A SpaceX, empresa com sede na Califórnia, garante que o objetivo de todo o esforço é fazer peças de foguetões tão reutilizáveis ​​quanto carros, aviões ou bicicletas.

Outras empresas da industria tecnológica também fizeram questão de reagir ao fenómeno de sucesso da SpaceX.