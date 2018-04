O risco de mortalidade é maior para quem gosta de se deitar tarde e tem dificuldade em sair da cama de manhã do que para quem se deita cedo e se levanta com o sol. Cientistas realizaram uma pesquisa no Reino Unido e descobriram que, durante um período de seis anos e meio, as chamadas "corujas noturnas" revelaram um risco 10% maior de morte devido a vários tipos de causas do que as "cotovias da manhã".

O estudo, publicado quarta-feira na revista académica Chronobiology International, envolveu quase meio milhão de britânicos com idades entre os 38 e os 73 anos. Dos 433.268 participantes cerca de 10.534 morreram no período de seis anos e meio que durou a investigação.

As “corujas” revelaram-se mais propensas a ter diabetes, distúrbios neurológicos, psicológicos, gastrointestinais e respiratórios, de acordo com Kristen Knutson, professora associada de Neurologia da Univeridade Northwestern, em Chicago, nos EUA, e uma das autoras do estudo.

O que achamos que pode estar a acontecer é que a coruja da noite está a tentar viver no mundo da cotovia da manhã", explica Knutson à CNN. "Essa discrepância entre o relógio interno e o mundo externo pode criar problemas de saúde a longo prazo, especialmente se os horários deles forem irregulares”, acrescenta.

A mesma especialista refere que pesquisas anteriores já tinham apontado para taxas mais elevadas de doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, como diabetes, em pessoas noctívagas. Mas este estudo é o primeiro a explorar o risco de mortalidade, sublinha.

Adaptar os horários de trabalho

Os participantes no estudo definiram-se como "uma pessoa da manhã" (27%), "mais manhã do que da noite" (35%), "mais da noite do que da manhã" (28%), ou "realmente uma pessoa do noite "(9%).

É um problema de saúde pública que já não pode ser ignorado", diz Malcolm von Schantz, professor de Cronobiologia da Universidade de Surrey, no Reino Unido, outro autor do estudo. O cientista defende que as “corujas” devem beneficiar de maior flexibilidade nos horários de trabalho, começando e acabando mais tarde.

“Os noctívagos que tentam viver num mundo da manhã podem sofrer as consequências na sua saúde”, acrescenta Kristen Knutson, citando uma variedade de comportamentos menos adequados que agravam os problemas de saúde. Entre os quais, falta de exercício, não dormir o suficiente e não fazer uma alimentação saudável.

“Comer bem, exercício físico e dormir o suficiente – tudo isto é importante, e talvez em particular para as corujas noturnas”, adverte.

A transição para a hora de verão, que coincide com uma maior incidência de ataques cardíacos, é menos suportada pelas corujas noturnas, dizem ainda os investigadores. Malcolm von Schantz sugere que seja abolida.

Enquanto se aguarda que as leis e práticas sociais evoluam, pode uma “coruja” transformar-se em “cotovia” e deitar-se cedo?

Kristen Knutson diz que há uma componente genética, que define o nosso ritmo biológico e influencia o nosso comportamento, mas há também um componente ambiental. Para conseguir deitar-se mais cedo, é importante expor-se à luz logo de manhã e, pelo contrário, evitar essa exposição à noite. Como tal, o melhor é evitar ver televisão ou estar à frente de um ecrã de computador, tablet ou smartphone antes de ir dormir.