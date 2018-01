Se tem o hábito de jogar no seu smartphone, tenha muita atenção ao que instala. É que mais de 250 jogos têm um software capaz de ligar o microfone do seu telemóvel, e assim espiá-lo sem o seu conhecimento.

Segundo o jornal americano The New York Times, o software foi desenvolvido por uma startup chamada Alphonso. Esta consegue identificar sons de programas de televisão, relacionando-os com ações e decisões que as pessoas tomam no seu dia a dia. É um facto que a maior parte das pessoas utiliza o smartphone enquanto vê TV, o que torna os dados recolhidos bastante úteis.

As aplicações da Alphonso, em conjunto com aplicações como a Shazam (permite a identificação de músicas), demonstram que é possível estabelecer uma relação entre o que os nossos telemóveis ouvem e os anúncios que surgem horas depois, nos mídia.

O presidente executivo da Alphonso, Ashish Chordia referiu ao jornal americano que o software é bastante explícito nas descrições dos aplicativos e nas políticas de privacidade, e que a empresa não pode aceder os microfones dos utilizadores, a menos que estes concordem.

O consumidor opta conscientemente e pode decidir sair a qualquer momento."

A maioria destes jogos está presente na Play Store do Android, mas existem também alguns na App Store do IOS.

Para evitar esta situação, basta ir ao menu de definições do seu telemóvel, e bloquear o acesso às suas aplicações.