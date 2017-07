O consumo de pornografia na internet perfila-se como um novo fator que pode causar disfunção erétil, a partir de uma alteração na produção de uma neuro hormona no cérebro, sustentou o investigador norte-americano Gary Wilson.

A dopamina é uma neuro hormona libertada pelo cérebro quando se recebe uma série de estímulos, entre os quais a novidade e a sexualidade.

A pornografia da internet tem mais formas de aumentar a dopamina do que a novidade sexual simples” , explicou o investigador, segundo o qual "o utilizador de internet chega ao orgasmo após ver dezenas de vídeos”, reformulando-se a experiência sexual e hedonista.

Além do mais, a internet oferece ao utilizador a visão de diferentes experiências sexuais, desde fetiches a estranhas fantasias perturbadoras.

Segundo Gary Wilson, os níveis de dopamina elevam-se de forma mais rápida do que no sexo tradicional, pois a pornografia pode ser considerada como um estímulo “supernormal”.

Estes estímulos são aqueles que duplicam as causas que consideramos muitos atrativas” , afirmou.

Mas não apenas isso, acrescentou Wilson, “a pornografia de alta velocidade também permite controlar a dopamina com o rato do computador”.

Isto não o podíamos fazer nem com as revistas, nem com os encontros reais”, indicou.