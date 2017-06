O Facebook começou a produzir séries e programas de televisão. E quer transmiti-las mesmo na rede social. Vai alinhar, assim, numa tendência a que já aderiram algumas grandes companhias da Internet, concorrendo com a Netflix ou a Amazon.

A confirmação foi dada pelo Facebook à AFP, na sequência de uma reportagem do Wall Street Journal, que dava conta de que aquela rede social estava em conversações com estúdios de Hollywood e agências, para entrar na corrida às séries e programas televisivos.

A plataforma tem, atualmente, quase 2 mil milhões de utilizadores mensais (1,94 mil mihões no final de março), pelo que público é algo que, à partida, não lhe falta.

O projeto abrange "um pequeno grupo de parceiros e criadores", segundo diz Nick Grudin, vice-presidente das parcerias de media para o Facebook, num comunicado enviado à AFP.

Esse grupo está a fazer "experiências com programas que permitam construir uma comunidade à sua volta, desde o desporto à comédia, tendo como objetivo fazer do Facebook um espaço em que as pessoas se possam unir em torno de um vídeo".

Financiamento

Para já, os programas estão a ser financiados diretamente pelo Facebook, mas a estratégia tem ramificações. “Com o tempo, queremos ajudar muitos designers a fazer vídeos financiados por um sistema de partilha de receitas como o Ad Break", ferramenta de software que permite introduzir publicidade nos conteúdos difundidos pela rede social.

O Facebook escusou-se, contudo, a revelar a identidade dos parceiros de produção de conteúdos.

De acordo com o Wall Street Journal, os representantes da rede social estão em reuniões com executivos dos estúdios de Hollywood e agências de representações de atores e criativos de televisão e cinema.

Ainda de acordo com o jornal diário, o Facebook está disposto a investir até 3 milhões de dólares por episódio produzido, o orçamento de um programa de alta qualidade para a televisão por cabo nos Estados Unidos.

O lançamento da plataforma está previsto para o final do verão, altura em que deverão começar a ser transmitidos os primeiros programas.

O desenvolvimento de conteúdos próprios é uma tendência entre as principais empresas de Internet, que durante muito tempo se contentaram em abrir as suas plataformas a programas produzidos por terceiros.

Netflix, Amazon e a plataforma de televisão online Hulu (empresa conjunta da Disney, Comcast, 21st Century Fox e Time Warner) estão já comprometidos com este caminho. Numa escala mais modesta, mas também na mesma onda, estão o YouTube e a Apple.