Três mulheres ficaram cegas após um tratamento com células estaminais numa clínica dedicada a este tipo de procedimentos. Os casos aconteceram na Flórida, Estados Unidos, e a intervenção usada ainda não tinha sido testada com segurança em seres humanos.

Segundo o jornal britânico The Guardian, George Daley, médico e diretor da Faculdade de Medicina de Harvard, considerou que os incidentes são a prova da forma “como algumas terapias com células estaminais estão a ser erroneamente utilizadas”. Estas afirmações estão expostas num trabalho da publicação científica New England Journal of Medicine, uma das mais prestigiadas na área.

Uma das mulheres ficou totalmente cega e as outras duas estão “legalmente cegas”. Segundo o especialista em oftalmologia, Thomas Albini, da Universidade de Miami, cuja equipa observou as pacientes envolvidas, não parece possível reverter a cegueira. “Estas mulheres tinham uma visão funcional antes do procedimento e, no dia seguinte, estavam cegas”, explicou.

Os médicos querem agora alertar as pessoas para o perigo que estas clínicas, que oferecem tratamentos com células estaminais, representam.

Aa mulheres têm entre 70 a 80 anos e pagaram cinco mil dólares (quatro mil e setecentos euros), em 2015, para se submeterem ao tratamento, para um problema de degeneração macular. Este problema, que afeta parte da retina, é responsável por grande parte da perda de visão de pessoas acima dos 50 anos.

A clínica, denominada US Stem Cell, Inc, fazia parte de uma base federal norte-americana como estando a desenvolver um estudo sobre degeneração macular. Mais tarde, a instituição retirou-se dessa base de dados. Thomas Albini explicou que nos documentos de consentimento assinado por uma das pacientes, para a intervenção, apenas se referia um procedimento médico e não “um estudo”.

Todas as mulheres foram injetadas, nos dois olhos, com uma preparação de células derivada do seu próprio tecido gordo.

“É alarmante para nós, enquanto clínicos, que alguém faça isto a ambos os olhos, ao mesmo tempo”, afirmou Albini acrescentando que todas as pacientes sofreram "descolamento da retina".

A divulgação deste relatório visa alertar as pessoas para o problema crescente da oferta deste tipo de tratamentos, visando o lucro e fora dos ambientes adequados de estudo e investigação. George Daley, de Harvard questiona mesmo a ética profissional e legal de quem pratica estes procedimentos.

Na realidade, este médico explica que há registo de um caso de sucesso no tratamento de degeneração macular, no Japão, durante “um estudo sério e prudente”, mas com outra fórmula. Recorrendo a células estaminais da pele da paciente, conseguiram desenvolver tecido do olho que foi, depois, transplantado. Um ano depois, a mulher recuperou totalmente.