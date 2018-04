Um grupo de investigadores da Suíça e do Reino Unido provou que o WhatsApp é mais inseguro do que se imagina, uma vez que é possível aceder às mensagens trocadas entre um grupo na aplicação, bem como às informações que estão subjacentes a cada utilizador, de uma forma bem simples.

Ao longo do estudo, é explicado como os investigadores conseguiram dados de quase meio milhão de mensagens trocadas entre 45.794 de utilizadores do WhatsApp, em 178 grupos públicos, durante seis meses. Dados esses que incluem números de telemóvel, imagens, vídeos, links e todo o tipo de informação partilhada pelos utilizadores.

Os investigadores utilizaram um antigo telemóvel da marca Samsung que executa determinados scripts quando usa aplicações para participar em vários grupos.

Desta forma, passaram a receber várias informações destes grupos, armazenadas pelo próprio WhatsApp de uma forma codificada. No entanto, essa mesma informação encriptada também fica gravada dentro da memória RAM do telemóvel, tornando mais fácil a descodificação da informação (números de telemóvel, imagens, links, etc).

Os investigadores referem que isto não se trata de uma falha na segurança, mas sim de um erro de "fabrico" do WhatsApp, que ainda não se manifestou sobre o caso.