O novo Samsung Galaxy, o S8, vai ser apresentado quarta-feira, em Nova Iorque, nos EUA, e a marca sul-coreana está sob pressão, devido ao escândalo com os telemóveis cujas baterias explodiram.

A empresa tem vindo a atrasar a apresentação do novo aparelho, para que nada falhe, o que aumenta a expetativa e a especulação.

As fugas de informação têm sido muitas e, por isso, apesar de o telemóvel só ser apresentado na quarta-feira, já se sabem algumas das novas funcionalidades e já se conhecem as primeiras imagens do novo aparelho.

A apresentação de quarta-feira deverá revelar um novo assistente virtual, a Bixby, que poderá ser um adversário para a Alexa (assistente virtual da Amazon) e para a Siri (assistente virtual da Apple). A Bixby deverá ter características inovadoras, como o facto de conseguir reconhecer as outras aplicações existentes no telemóvel.

Tudo indica que o novo Samsung Galaxy irá ter um ecrã de 5,7 polegadas, no modelo normal, e de 6,2 polegadas, no modelo Plus. A resolução deverá ser de 2960 x 1440, ou seja, acima daquela que é apresentada no modelo anterior, no S7.

As imagens, que já circulam pela internet, mostram que, no que diz respeito ao design, será um equipamento fino e com os cantos redondos.

O desbloqueio por impressão digital parece ter sido transferido para o lado de trás do telemóvel, uma vez que o botão de início desapareceu.

Os rumores apontam para que o Samsung Galaxy S8 vá manter a entrada para os auscultadores, mas também já se especulou que essa entrada vá desaparecer.

De acordo com o jornalista da Venture Beat, Evan Blass, o Samsung Galaxy S8 irá custar 799 euros e o S8+ será 100 euros mais caro, mas ainda sem confirmação oficial.

S8 - 799€ S8+ - 899€ DeX - 150€ GearVR - 129€ Gear360 - 229€ https://t.co/vVm6DRMkX5 — Evan Blass (@evleaks) 19 de março de 2017

No Twitter, Evan Blass refere ainda que os novos modelos da Samsung, tanto o S8 como o S8 Plus, serão lançado em três cores: céu preto (“black sky”), cinza orquídea (“orchid grey”) e prateado ártico (“artic silver”).

...and finally: Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (left to right) in Black Sky, Orchid Grey, and Arctic Silver (top to bottom). pic.twitter.com/pIUJskyFbK — Evan Blass (@evleaks) 21 de março de 2017

Também já se fala em outras possíveis cores para o aparelho, como dourado e azul.

O equipamento deverá chegar às lojas a 21 de abril.