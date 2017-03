O novo modelo do smartphone da marca sul-coreana foi apresentado nesta quarta-feira, numa cerimónia que decorreu em Nova Iorque. O ecrã é o destaque do novo S8, uma vez que foi "esticado ao máximo", eliminando quase na totalidade a tradicional "moldura". O botão "home", que normalmente está na frente dos telemóveis, surge no ecrã. Em termos técnicos, este telemóvel tem 4GB de memória RAM e uma capacidade de armazenamento de 64GB. A câmara traseira tem 12 megapixels e a frontal 8. O telemóvel vem também com o primeiro assistente virtual da Samsung, a Bixby