Uma nova investigação levada a cabo por cientistas russos permitiu identificar um único gene como o principal responsável pela depressão. Os resultados vão permitir aperfeiçoar os diagnósticos e, desta forma, melhorar o tratamento da doença.

O objetivo do estudo centrou-se, em primeira instância, na análise de genomas que podiam estar de alguma forma ligados aos sintomas depressivos. Mas, desta vez, os microscópios foram postos de parte.

Os resultados obtidos só foram possíveis graças a uma nova técnica de investigação: modelos matemáticos de análise genética, que trabalham com estatísticas.

Tendo em conta o elevado número de genes que podiam estar na origem desta doença, os novos modelos facilitaram as investigações. Por isso, a amostragem foi composta por apenas duas mil pessoas. Com outros processos usados no passado, seriam precisas cerca de 50 mil para obter o mesmo tipo de resultados.

O gene NKPD1

O gene responsável pela depressão foi identificado como NKPD1. De acordo com os cientistas russos, não está presente nas pessoas asiáticas e de raça negra, mas apenas no material genético dos europeus. Assim, a doença noutros grupos raciais terá ainda de ser investigada.

Para as pesquisas, os geneticistas e matemáticos russos receberam dados de duas mil pessoas selecionadas pelo Centro Erasmo, de Roterdão, na Holanda.

O nosso estudo é o primeiro a descobrir o gene, isto é, a modificação da estrutura da proteína, o que abre a porta para o tratamento e desenvolvimento de medicamentos para corrigir estes defeitos", salientou Tatiana Aksenovitch, que liderou as investigações.

Num comunicado do Instituto de Citologia e Genética de Novosibirsk, na Sibéria, Tatiana Axenovich explica que “do ponto de vista genético, a depressão é uma doença única”, com “uma variedade de manifestações” que, assim como acontece com a esquizofrenia, se associam a uma arquitetura genética complexa.

Mais concretamente, o grande número de genes associado à depressão, dificultava a compreensão da doença.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 350 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais 30% a 40% desenvolveram a doença devido a fatores genéticos.