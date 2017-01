Stuart Wilson, um arqueólogo de 37 anos, apostou todas as suas poupanças num terreno, por acreditar que ali se encontrava uma cidade medieval.

O homem pagou quase 38 mil euros em 2004 pelo terreno, que acreditava esconder a cidade perdida de Trellech.

Desde então, o arqueólogo já encontrou alguns artefactos raros, com a ajuda de voluntários das universidades. Agora, esperaque o inverno dê tréguas para continuar a desvendar aquilo que acredita ser a fachada de uma mansão do século XIII.

Pessoas muito mais experientes diziam que a cidade não estava ali mas eu era novo e confiante", confessou ao The Guardian. "Foi uma oportunidade incrível."

O terreno fica perto da fronteira entre Inglaterra e o País de Gales.

Wilson deixou o emprego e teve de mudar-se para a casa dos pais para dedicar-se às escavações. Desde então, pelas suas contas, já gastou mais de 200 mil libras no projeto.

Depois de enfrentar anos de algum ceticismo dentro da comunidade de arqueologia, Stuart Wilson começa agora a ser convidado para palestras em universidades sobre o projeto.

O arqueólogo e a sua equipa até já criaram um site oficial, no qual é possível encontrar mais informações sobre as escavações: “The Official Site of the Lost City of Trellech Project”.